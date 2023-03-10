عزاء الفنان السوري صبحي سليمان.. مقاعد خالية وتشييع خجول
لفتت الصور المتداولة من عزاء الفنان السوري صبحي سليمان، الأنظار، إذ كانت معظمها خالية.
ونشرت نقابة الفنانين في دمشق، صورا من عزاء الراحل سليمان، إذ تبين حضور عدد قليل فقط من الفنانين للعزاء كان أبرزهم رشيد عساف وسليم صبري وتيسير إدريس.
كما وثقت مقاطع فيديو لتشييع الفنان السوري، وكان الحضور لا يتعدى عددا قليلا من الأشخاص، أبرزهم نقيب الفنانين محسن غازي والفنان هاني بقدونس.
وعبر متابعون عن حزنهم من غياب معظم الفنانين عن جنازة الفنان صبحي سليمان، مستنكرين ما وصفوه بـ"المحسوبيات" حتى بالموت.
وعلق متابع بالقول: "حضور محزن لباقي الفنانين بس لانو فقير وصار من الزمن الجميل ماحدا حاضر التشييع بس لو في شي جلمقة لشي فنان تاني كنت لقيت كل المتفننين موجودين".
وقال معين: "الله يرحمو ماصرلو عز بجنازتو متل ماصار لغيرو . حتى بالموت في محسوبيات . تحية للفنان محسن غازي والفنان هادي بقدونس بلي اثبتوا بحق انسانية الفنان قبل كل شي . الله يرحمو".
وتوفي الفنان السوري صبحي سليمان، مساء الثلاثاء، دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب وفاته.
والفنان صبحي سليمان، واحد من الممثلين البارزين في سوريا، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية، وتميز بأدائه القوي وأدواره المتنوعة.