عزاء الفنان السوري صبحي سليمان.. مقاعد خالية وتشييع خجول

وعبر متابعون عن حزنهم من غياب معظم الفنانين عن جنازة الفنان صبحي سليمان، مستنكرين ما وصفوه بـ"المحسوبيات" حتى بالموت.

وعلق متابع بالقول: "حضور محزن لباقي الفنانين بس لانو فقير وصار من الزمن الجميل ماحدا حاضر التشييع بس لو في شي جلمقة لشي فنان تاني كنت لقيت كل المتفننين موجودين".