علا غانم تكشف تفاصيل تهديد زوجها لها.. والأخير يرد

وبدوره، رد عبدالعزيز لبيب، زوج علا غانم، على اتهام الأخيرة له بالضرب والتعدي عليها وطردها من المنزل، نافيا تلك الاتهامات، مشيراً إلى أن ما حدث عكس ما قالته.

وقال عبدالعزيز لبيب، في تصريحات تلفزيونية، إنه تعرض للاعتداء والضرب من قبل زوجته ووالدتها داخل منزله بمساعدة بلطجية استأجرتهم، ما أدى إلى إصابته مشيراً إلى أنه حرر بلاغًا ضدها وأثبت الاعتداء في محضر رسمي.

وأوضح: "ما تتهمني به علا غير صحيح، ولما وصلت البيت لقيت بلطجية هي جابتهم، وأنا انضربت واتكسرت من البلطجية ومن علا بنفسها داخل فيلتي".

وأضاف: "علا ضربتني بإزازة النبيت في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديدية على يدي، وتم سحلي وضربي في جدران الفيلا أكثر من مرة من قبل البلطجية التي استأجرتهم علا”.

وأشار زوج علا غانم، إلى أنه أصيب بكسر وكذلك قطع في يده بحجم 6 سنتمترات، وعدة كدمات متفرقة في جسده نتيجة اعتداء زوجته ومن معها عليه داخل منزله.

واتهم عبدالعزيز لبيب زوجته علا غانم بتعاطي المخدرات والمسكرات، مشيراً إلى أنها كانت تحت تأثير المخدر وقت الاعتداء عليه.

كما اتهمها بالتزوير في قضية الخلع التي رفعتها ضده بالقول: "رفعت خلع مزور من عام ونصف بدون علمي، وظلت تعيش معي كزوجين عاديين حتى شهر 9 الماضي في أمريكا، رغم أنها أقامت دعوة خلع بدون علمي".

وأوضح أنه لم يعلم بقضية الخلع، إلا عندما عادت إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنها تحججت بأنها جاءت إلى القاهرة من أجل علاج أسنانها وكذلك إخراج ابنتها من مصحة نفسية لعلاج الإدمان لأنها تتعاطى مخدرات هي الأخرى مثل والدتها، بحسب قوله.



وأكد زوج علا غانم أنها "لا تزال على ذمته وفي عصمته، مشيراً إلى أنه تزوجها منذ 18 عاما، لكن لم ينجب منها".

