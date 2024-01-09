بعد أنباء ارتباطها.. شيرين عبدالوهاب تلوح باللجوء إلى القضاء

لوحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، باللجوء إلى القضاء؛ بعد إشاعات تحدثت عن ارتباطها بطبيب مصري يدعى تامر سليم بعد ظهورها معه، محذرة من الزج باسمها في أخبار وصفتها بـ"الكاذبة".

وأصدر محامي الفنانة، الدكتور حسام لطفي بيانا رسميا جاء فيه: "تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتوعدت شيرين "كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء"، بحسب البيان الذي أكد أنها "كلفت مستشارها القانوني الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة، بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون".

وأكدت الفنانة المصرية في نهاية البيان، أن "صداقتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها".