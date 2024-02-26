درة زروق تكشف لـ"إرم نيوز" سبب تأجيل مسلسلها "إثبات نسب"

كشفت الفنانة التونسية درة زروق أسباب خروج مسلسلها "إثبات نسب" من السباق الرمضاني 2024، نافية أن يكون الأمر متعلقًا بمستحقاتها المالية بحسب ما أكدته بعض المواقع الصحفية.

وتداولت مواقع صحفية أنباء حول شكوى تقدمت بها الفنانة درة لنقابة المهن التمثيلية ضد منتج مسلسل "إثبات نسب" بسبب تأخر مستحقاتها المادية؛ ما تسبب في تأجيل عرض المسلسل بعد أن كان مقررًا عرضه في رمضان.



وقالت درة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "ما تم تداوله ببعض المواقع حول تقدمي بشكوى ضد منتج المسلسل ليس صحيحًا، وسأطالب هذه المواقع بحذف تلك الأنباء".

وأكدت "توقف التصوير حدث بسبب ظروف خاصة بالمنتج، فضلًا عن ضيق الوقت، والتأجيل في نظري يصب بمصلحة العمل".



وأضافت "تجري الآن مباحثات حول موعد عرض المسلسل، ومن الممكن أن يعرض في النصف الأخير من شهر رمضان، أو ربما خارج الموسم الرمضاني".



وتابعت الفنانة التونسية "هناك الكثير من الأعمال التي يتم تأجيلها لرمضان الذي يليه للحفاظ على جودتها وعدم التسرع في تقديمها، وهذا أمر متعارف عليه، وحدث كثيرًا قبل ذلك، فالمهم أن يأخذ العمل وقته الذي يسمح بتقديمه على أفضل وجه".



يذكر أن مسلسل "إثبات نسب"، من بطولة درة، ونبيل عيسى، وهند عبدالحليم، وإسلام جمال، وفتوح أحمد، ونهال عنبر، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد محمد عبده.