نجوم عالميون رحلوا خلال 2023

في كل عام يرحل عدد من المشاهير المعروفين، بعضهم بعد معاناة مع المرض، وبعضهم بحوادث مؤسفة، فيما يختار آخرون إنهاء حياتهم بنفسهم بعد مواجهة ظروف نفسية قاسية.

وقبل انتهاء العام 2023، دعونا نستذكر بعض النجوم العالميين، الذين رحلوا لأسباب مختلفة.

أندريه بروغر

تُوفي النجم الأمريكي المعروف بدوره في مسلسل الجريمة الشهير "Homicide"، في 11 ديسمبر الحالي عن 61 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع مرض، لم تكشف عائلته عن تفاصيله.