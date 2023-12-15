نجوم عالميون رحلوا خلال 2023
في كل عام يرحل عدد من المشاهير المعروفين، بعضهم بعد معاناة مع المرض، وبعضهم بحوادث مؤسفة، فيما يختار آخرون إنهاء حياتهم بنفسهم بعد مواجهة ظروف نفسية قاسية.
وقبل انتهاء العام 2023، دعونا نستذكر بعض النجوم العالميين، الذين رحلوا لأسباب مختلفة.
أندريه بروغر
تُوفي النجم الأمريكي المعروف بدوره في مسلسل الجريمة الشهير "Homicide"، في 11 ديسمبر الحالي عن 61 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع مرض، لم تكشف عائلته عن تفاصيله.
تايلر كريستيفور
تُوفي النجم الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "General Hospital"، يوم 31 أكتوبر عن 50 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة بمنزله الكائن في سان دييغو.
ماثيو بيري
هزَّت وفاة نجم مسلسل "فرندز" الشهير الوسط الفني الأمريكي، والذي رحل عن 50 عامًا يوم 28 أكتوبر.
وعُثر على النجم جثة هامدة في حمام السباحة بمنزله في لوس أنجلوس، وعلى الرغم من عدم وجود أدله على التعاطي، إلا أن السلطات لم تكشف عن سبب وفاته حتى الآن.
سوزان سومرز
توفيت نجمة مسلسل "Step by Step"، في 16 أكتوبر عن 77 عامًا، بعد معاناة لمدة 23 عامًا مع سرطان الثدي.
وقالت عائلة النجمة إنها اجتمعت للاحتفال بعيد ميلاد سوزان، يوم 16 أكتوبر، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
بيلي ميلير
توفي النجم الحائز على جائزة إيمي عن دوره في The young and the restless و General Hospital قبل يوم من عيد ميلاده الـ 44 في سبتمبر الماضي.
ورحل الفنان الشاب في مدينة أوستن بولاية تكساس، بعد معاناة مع مرض الاكتئاب، دون الكشف عن سبب وفاته.
أنجوس كلاود
توفي نجم "Euphoria" عن 25 عامًا في شهر يوليو، وذلك بعد تناوله جرعة زائدة من الأدوية حزنًا على وفاة والده قبل أسبوع.
وكان أنجوس قد اعترف سابقًا أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.
رون جونز
توفي نجم مسلسل "This in Us" عن 66 عامًا، في أغسطس، بعد معاناة مع مرض التليّف الرئوي استمر لسنوات.
كريس بيلوسو
توفي المغني والممثل الأمريكي المعروف بأعماله المسرحية أهمها "Mamma Mia" على برودواي عن 40 عامًا.
وقالت زوجة الراحل إنه توفي بشكل مفاجئ، يوم 15 أغسطس، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.
سينيد أوكونور
توفيت المغنية الأيرلندية المعروفة بتصريحاتها الجريئة بمختلف القضايا الاجتماعية وصراعات الصحة العقلية، عن عمر 56 عامًا في 26 يوليو.
وتم العثور على أوكونور جثة في شقتها جنوب لندن، ولم تذكر أسباب الوفاة، إلا أن الشرطة أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية.
جاكي أوه
توفيت بطلة مسلسل "Wild 'N Out" عن عمر يناهز 32 عامًا، في يونيو الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسمها إن جاكي توفيت بعد مضاعفات عملية تجميل أجرتها، حيث عثر عليها فاقدة للوعي في منزلها.
تينا تيرنر
في مايو، رحلت ملكة الروك أند رول، بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بسويسرا عن 83 عامًا.
وقيل إن تيرنر عانت في الفترة الأخيرة من حياتها من مضاعفات صحية خطيرة بعد إصابتها بمرض السرطان.
ليزا ماري بريسلي
نُقلت المغنية وابنة النجم الشهير إلفيس بريسلي إلى المستشفى بعد إصابتها بسكتة قلبية، لكنها توفيت، في 12 يناير، عن عمر يناهز 54 عامًا.