نجوم عالميون رحلوا خلال 2023

بيلي ميلير

توفي النجم الحائز على جائزة إيمي عن دوره في The young and the restless و General Hospital قبل يوم من عيد ميلاده الـ 44 في سبتمبر الماضي.

ورحل الفنان الشاب في مدينة أوستن بولاية تكساس، بعد معاناة مع مرض الاكتئاب، دون الكشف عن سبب وفاته.