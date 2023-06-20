سيناتور أمريكي يتهم بيل غيتس بالبحث عن الفيروسات ونشرها في العالم

اتهم السيناتور الأمريكي راند بول عضو مجلس الشيوخ بالحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، رجل الأعمال البارز بيل غيتس، بالبحث عن الفيروسات في الكهوف ونشرها في كبرى مدن العالم.

وقال بول، وهو طبيب، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "بيل غيتس هو أكبر مموّل يقوم بالبحث عن الفيروسات في الكهوف لإخراجها ثم إطلاقها في المدن الكبرى".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "Sunday Morning Futures" التلفزيوني: "لقد ذهب إلى مدينة ووهان وأخذ فيروسات موجودة في كهف بعمق 300 قدم تحت الأرض ثم أطلقها في مدينة عدد سكانها 15 مليونًا".

وانتقد بول غيتس قائلًا: "على الرغم من أنه قد يكون حسَن النية، فإنه قد يكون له يد في تمويل (أكبر خطر على البشرية)، محذرًا من أن تكون نتيجة الجائحة التالية "أكثر كارثية".