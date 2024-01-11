ترامب يخسر 15 كيلو غرام من وزنه بسبب ميلانيا

بعد أن شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقريرا صادرا عن طبيبه الشخصي، والذي أكد فيه أن صحته ممتازة ووزنه مثالي، بدأت التكهنات بشأن الطريقة التي خسر بها ترامب وزنه الزائد.

وانتشرت مؤخرا شائعات تؤكد أن ترامب قد يكون لجأ لعقار "أوزمبك" أو أي دواء مماثل لإنقاص وزنه تماما كأسماء هوليوود الكبيرة، آخرهم مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري.

وبهذا الخصوص، كشف مصدر مقرب من ترامب لصحيفة "بيج سيكس" الأمريكية أن زوجة ترامب ميلانيا، أبعدته عن بوفيهات الطعام في منتجعه "مار آه لاغوس" في فلوريدا، الذي يقضي فيه معظم وقته.

وقال المصدر إن ترامب فقد ما لا يقل عن 15 كيلو من وزنه، والفضل يعود لميلانيا التي منعته من تناول المثلجات والكيك، وساعدته في اتباع نظام غذائي صحي.