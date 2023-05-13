خروج جيمي فوكس من المستشفى بعد "مضاعفات طبية"

خرج الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جيمي فوكس، من المستشفى وهو في طور التعافي من "مضاعفات طبية"، على ما أعلنته ابنته، ووكيل أعماله، أمس الجمعة.

ونُقل النجم، البالغ من العمر 55 عامًا، الشهر الماضي، إلى مستشفى بولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة، حيث كان يصور فيلمًا لحساب "نتفليكس".

ولم يُكشف مطلقًا عن أي تفاصيل بشأن حالة الممثل الطبية، ما دفع البعض إلى التكهن بأن وضعه يتدهور.

لكنّ ابنته "كورين فوكس" حرصت على تبديد هذه الشائعات في منشور عبر "إنستغرام"، يوم الجمعة.

وأعربت عن استيائها من تكهنات وسائل الإعلام، قائلة: "لقد خرج والدي من المستشفى منذ أسابيع وهو يتعافى، حتى أنه كان يلعب الـ(بيكل بول)، أمس"، وهي رياضة شائعة في الولايات المتحدة، تجمع بين عناصر الريشة الطائرة، وكرة الطاولة وكرة المضرب.

وأكد وكيل "جايمي فوكس" هذه المعلومات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونال "جيمي فوكس"، خلال مسيرته، جائزة أوسكار العام 2004، عن أدائه اللافت لشخصية المغني راي تشارلز، أسطورة موسيقى السول، في فيلم السيرة "راي".

كذلك، رُشح إلى الأوسكار عن دوره في فيلم "كولاتيرال" في العام نفسه، كما لفت الأنظار، خلال الفترة الأخيرة، من خلال أدائه شخصية عبدٌ توّاق إلى الحرية في الفيلم الغربي "دجانغو أنتشايند".

وفي 12 نيسان/أبريل، كتبت كورين فوكس على "إنستغرام" أن والدها "عانى من مضاعفات طبية"، ولكن "لحسن الحظ، مع التدخل الفوري والرعاية الجيدة، أخذ يتماثل للشفاء".

وكتب الممثل نفسه على "إنستغرام"، الأسبوع الماضي، أنه "يقدّر كل الحب" الذي تلقاه.