"وداعا جوليا".. السينما السودانية تفوز بجائزة مهرجان "الأقصر"

أرقام قياسية

وبحسب النقاد، استطاع الفيلم التأثير في جمهور واسع ومتنوع بكل أنحاء العالم، ليسجل ويكسر الكثير من الأرقام القياسية في دور العرض المصرية والخليجية، ويحصل على أكثر من 20 جائزة دولية في مهرجانات السينما العالمية.

ونال الفيلم إقبالاً غير عادي من الجمهور العربي، محققًا نسبة إيرادات تاريخية تعد من بين الأعلى التي حققها فيلم عربي.

وحقق العمل في الخليج فقط إيرادات بأكثر من نصف مليون دولار خلال 5 أسابيع من العرض فقط، وهو أول فيلم غير مصري أو سعودي يحقق هذا الإنجاز.

وفي أوروبا، ينطلق الفيلم، قريبًا، في كل من: السويد، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وأستراليا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وهذا بعد عرضه الناجح في دور العرض الفرنسية. وأكدت شركة الإنتاج أن الفيلم سيعرض في تايوان، خلال ربيع/صيف 2024.