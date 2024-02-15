"وداعا جوليا".. السينما السودانية تفوز بجائزة مهرجان "الأقصر"
حصد الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" لمخرجه محمد كردفاني الجائزة الكبرى لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة، التي اختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء.
وتدور قصة الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى" المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا، التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا إلى التخلص من الإحساس بالذنب.
أرقام قياسية
وبحسب النقاد، استطاع الفيلم التأثير في جمهور واسع ومتنوع بكل أنحاء العالم، ليسجل ويكسر الكثير من الأرقام القياسية في دور العرض المصرية والخليجية، ويحصل على أكثر من 20 جائزة دولية في مهرجانات السينما العالمية.
ونال الفيلم إقبالاً غير عادي من الجمهور العربي، محققًا نسبة إيرادات تاريخية تعد من بين الأعلى التي حققها فيلم عربي.
وحقق العمل في الخليج فقط إيرادات بأكثر من نصف مليون دولار خلال 5 أسابيع من العرض فقط، وهو أول فيلم غير مصري أو سعودي يحقق هذا الإنجاز.
وفي أوروبا، ينطلق الفيلم، قريبًا، في كل من: السويد، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وأستراليا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وهذا بعد عرضه الناجح في دور العرض الفرنسية. وأكدت شركة الإنتاج أن الفيلم سيعرض في تايوان، خلال ربيع/صيف 2024.