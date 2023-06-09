مهرجان في بيروت يستعيد زمن "الفن الجميل"

أعاد مهرجان فنيّ في بيروت الحاضرين إلى "الزمن الجميل" بماضيه وأعماله وفنانيه، حيث قام بتكريمهم، واستعاد كذلك ذكريات من رحلوا عن هذه العالم.

وأقيم الحفل في "كازينو لبنان"، يوم السبت الماضي، وحضرته شخصيات رسمية، وفنية، وإعلامية، عاشوا اللحظات الماضية على وقع لوحات راقصة ووصلات غنائية.