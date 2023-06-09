مهرجان في بيروت يستعيد زمن "الفن الجميل"
أعاد مهرجان فنيّ في بيروت الحاضرين إلى "الزمن الجميل" بماضيه وأعماله وفنانيه، حيث قام بتكريمهم، واستعاد كذلك ذكريات من رحلوا عن هذه العالم.
وأقيم الحفل في "كازينو لبنان"، يوم السبت الماضي، وحضرته شخصيات رسمية، وفنية، وإعلامية، عاشوا اللحظات الماضية على وقع لوحات راقصة ووصلات غنائية.
وكرّم المهرجان النجم السوري دريد لحام، الذي غنى أغنية "بكتب اسمك يا بلادي" للراحل إيلي شويري، وهذه الأغنية قدمت في مسرحية "كاسك يا وطن" والتي عرضت لأول مرة العام 1979، وهي من تأليف الراحل محمد الماغوط. كما كرم المهرجان الفنانة السورية سحر فوزي.
من جهتها، هنأت نقابة الفنانين السوريين، لحام وفوزي بهذا التكريم، وكتبت على "فيسبوك": "مباركة قلبية للزميل الفنان القدير دريد لحام والزميلة الفنانة القديرة سحر فوزي تكريمهما عن مسيرتهما الفنية والإنسانية في مهرجان الزمن الجميل في بيروت".
ومن أبرز نجوم الفن المصريين الذين تم تكريمهم في بيروت، الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، والمطربة عفاف راضي، والفنانة ميمي جمال وكذلك تكريم زوجها الراحل حسن مصطفى، وصلاح الشرنوبي، ومحمد الصاوي.
ومن الكويت كُرمت الفنانة هدى حسين، ومن لبنان كُرّم الراحل محمد جمال، وجناح فاخوري، ومادونا وآخرون.