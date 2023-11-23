نقاد: برنامج "لعبة الحبار" ممل ومخيب للآمال

طرحت منصة "نتفليكس" أمس الأربعاء، أولى حلقات مسابقة "لعبة الحبار" Squid Game: The Challenge، وهي سلسلة منافسة واقعية مكونة من 10 حلقات، مستوحاة من المسلسل الشهير Squid Game.

ويبدو أن البرنامج الذي روجت له المنصة، لم ينل إعجاب نسبة كبيرة من مشاهديه، الذين منحوه تقييمات متدنية.

وقال نقاد لموقع US Today إن العمل فشل بارتباطه بالمسلسل الأصلي من إخراج الكوري هوانج دونج هيوك، إذ حمل الأخير رسالة هجاء اجتماعي لاذع، وعلق على فجوة الثروة المتزايدة في كوريا وأنحاء العالم.

وأضافوا أن منتجي البرنامج الجديد الذي ضم 456 متسابقًا، حاولوا إنشاء روايات متماسكة لكنهم فشلوا، فأخرجوا عملًا مخيبًا للآمال.

وفيما يتعلق بألعاب البرنامج، قال النقاد إن القائمين على العمل نسخوا بعض التحديات من العمل الأصلي، أبرزها تحدي "قرص العسل"، دون التكلف بإضافة أي تعديلات قد تجعل اللعبة أكثر حماسة، فجاءت المشاهد مملة للغاية.