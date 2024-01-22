بعد إحالته للمحاكمة.. تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر ونائب برلماني

أعلن البرلماني المصري أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تنازله عن القضية المرفوعة منه ضد الفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أنه تم الصلح بحضور المستشار محمد عثمان محامي دياب وعلاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين.

وقال المستشار محمد عثمان محامي أحمد دياب في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن النائب أحمد دياب استقبل الفنان هاني شاكر ومحامي نقابة الموسيقيين علاء عامر بمكتبه، بعد طلب الثاني ذلك، وتم تسوية الأمور بعد أن أكد شاكر أنه "لم يقصد الإساءة".

وأوضح عثمان أن دياب احترم وقدّر مجيء الفنان هاني شاكر إليه، وتنازل عن القضية.