بعد تداول أنباء فقره.. سامي عبد الحليم يتوعد مروجي الشائعات

توعد الفنان المصري سامي عبد الحليم بمقاضاة مروجي أخبار معاناته من الفقر والمرض، مشيرًا إلى أنه بخير ولا يحتاج لمساعدة أحد.

وتداولت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبة للفنان سامي عبد الحليم، يتحدث خلالها عن معاناته من أمراض عصبية بسبب إصابته بمرض السكري، إذ لا يستطيع تحريك أطرافه، ويحتاج للسفر إلى خارج مصر لإجراء عملية جراحية لا يملك تكلفتها المادية.

وقال عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "أنا بخير والحمد لله ولا أحتاج شيئًا من أي شخص، ومن روَّج لهذه الأنباء سأقاضيه".

سبب تداول الشائعات

وعن سبب تداول هذه الأنباء قال "عبد الحليم" "طلبتْ منّي صحفية إجراء حوار حول مشواري الفني، وقبل الحوار دردشت معها عن أزمة صحية سابقة انتهت من فترة، ولكنها خارج سياق الحوار والهدف المتفق عليه، لأفاجأ بنشر هذه التصريحات، وتواصلهم مع النقيب أشرف زكي من أجل مساعدتي، وأنا لا أحتاج مساعدة من أحد".

وحول حالته الصحية وتعهد نقيب الممثلين بالتكفل بعلاجه، أكد الفنان المصري أنه "والحمد لله بخير، وموضوع السفر حدث قديم جدا، أما الآن فأنا بخير، ويبدو أن أشرف زكي اضطر للرد بهذا الشكل تحت تأثير الصحفية، وعموما أشرف دفعتي وصديقي وزميلي في المعهد، وبيننا تاريخ كبير، ولم يقصر في حياته معي في أي لحظة، وعلاقتي به مباشرة ولا تحتاج إلى وسيط على الإطلاق".

وبدأ سامي عبد الحليم نشاطه الفني فى السبعينيات، عقب تخرجه في كلية الفنون الجميلة قسم ديكور، حيث التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية ليصبح أستاذا متفرغا لتدريس مادة الديكور المسرحى، وشارك بعدد كبير من المسرحيات خصوصًا المسرح المتجوّل، وله العديد من الأعمال الفنية الهامة.