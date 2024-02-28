فيديو طريف يجمع الفنان السعودي فايز المالكي ومواطنه الجديد محمد هنيدي

حقَّق مقطع فيديو، نشره الفنان السعودي الكوميدي، فايز المالكي، اليوم الثلاثاء، نسب مشاهدة عالية وإعجاب الكثيرين، بعدما تناول، بأسلوب ساخر، عدم معرفة نجم الكوميديا المصري الذي حصل حديثًا على الجنسية السعودية، محمد هنيدي، بأشهر وجبات الطعام في المملكة.

ويظهر في الفيديو الفنان المالكي مقدمًا وجبة "مفطح"، وهو طعام شهير يُقدَّم خلال المناسبات في المملكة، ويتكون من الأرز مع لحم بقطع كبيرة، ليفاجئ هنيدي بالوجبة التي لم يعتد على تناولها بعد.

وكتب "المالكي" معلقًا بطريقة طريفة على الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس": "مشكلة الفنانين السعوديين إذا سووا أنفسهم ما يعرفون أكلاتهم هذا الفنان محمد بن هنيدي مسوي حاله ما يعرف المفطحات، مرة قهرني".