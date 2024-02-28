فيديو طريف يجمع الفنان السعودي فايز المالكي ومواطنه الجديد محمد هنيدي
حقَّق مقطع فيديو، نشره الفنان السعودي الكوميدي، فايز المالكي، اليوم الثلاثاء، نسب مشاهدة عالية وإعجاب الكثيرين، بعدما تناول، بأسلوب ساخر، عدم معرفة نجم الكوميديا المصري الذي حصل حديثًا على الجنسية السعودية، محمد هنيدي، بأشهر وجبات الطعام في المملكة.
ويظهر في الفيديو الفنان المالكي مقدمًا وجبة "مفطح"، وهو طعام شهير يُقدَّم خلال المناسبات في المملكة، ويتكون من الأرز مع لحم بقطع كبيرة، ليفاجئ هنيدي بالوجبة التي لم يعتد على تناولها بعد.
وكتب "المالكي" معلقًا بطريقة طريفة على الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس": "مشكلة الفنانين السعوديين إذا سووا أنفسهم ما يعرفون أكلاتهم هذا الفنان محمد بن هنيدي مسوي حاله ما يعرف المفطحات، مرة قهرني".
الفيديو قديم
ويعود الفيديو في الحقيقة إلى أكثر من 12 عامًا، وهو جزء من برنامج تلفزيوني يحمل اسم "الليلة مع فايز"، كان يُعرض على قناة دبي، ويستضيف فيه النجم السعودي مشاهير الفن.
ورغم كون الفيديو قديمًا، إلا أنه نال الكثير من المشاهدات والتعليقات التي لا تغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي حول اثنين من أشهر نجوم الكوميديا في العالم العربي، من خلال تداول مقاطع الفيديو الطريفة لأعمالهما السابقة والجديدة.
وحصل الفنان المصري المخضرم محمد هنيدي على الجنسية السعودية، الشهر الماضي، وفق ما أعلنه لمتابعيه، وقُوبل وصفه في لقاء تلفزيوني بـ"الفنان السعودي"، مؤخرًا، بكثير من التفاعل، بينما يتواجد، بشكل شبه دائم، في المملكة لتقديم أعمال فنية متنوعة في الرياض التي تشهد، منذ أشهر، موسمها الترفيهي الطويل.