بحضور نجوم عالميين.. افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية

افتتح مساء الخميس، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثانية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ببرنامج يضم 131 فيلما من 61 دولة حول العالم، فيما تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر تحت شعار "السينما كل شيء".

جاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم الهندي شاروخان، ومواطنته بريانكا تشوبرا، والأمريكي شارون ستون، والتركية مريم أوزرلي، والإيطالي ميشيل موروني، والإندونيسية لونا مايا، والإسباني أليكس جونزاليس.