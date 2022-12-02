بحضور نجوم عالميين.. افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية
افتتح مساء الخميس، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثانية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ببرنامج يضم 131 فيلما من 61 دولة حول العالم، فيما تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر تحت شعار "السينما كل شيء".
جاء ذلك بحضور عدد من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم الهندي شاروخان، ومواطنته بريانكا تشوبرا، والأمريكي شارون ستون، والتركية مريم أوزرلي، والإيطالي ميشيل موروني، والإندونيسية لونا مايا، والإسباني أليكس جونزاليس.
كما حضر عدد من نجوم الفن في الوطن العربي، منهم المصريون حسين فهمي، ويسرا، ولبلبة، ونيللي كريم، وأمينة خليل، بالإضافة إلى السعودي نايف الظفيري، واللبنانية نادين نجيم ومواطنتها ماغي بو غصن، وغيرهم من الفنانين.
وكرم المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الثانية، الفنان الهندي شاروخان، والفنانة المصرية يسرا، إضافة إلى المخرج البريطاني جاي ريتشي، بجائزة "اليسر" الفخرية عن "مساهماتهم الاستثنائية في صناعة السينما".
وتضم المسابقة الرئيسية للمهرجان، 16 فيلما من بين 131 فيلما يشارك في المهرجان، على أن يتنافس الـ16 فيلما بالمسابقة الرئيسية على "جوائز اليسر"، من دول السعودية وسوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر والمغرب، وإيران وإندونيسيا والهند وكازاخستان وكينيا وأنجولا وكوريا الجنوبية.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، المخرج والمنتج الأمريكي أوليفر ستون، رئيسا، وعضوية كل من الفنانة المصرية نيللي كريم، والفنان الفلسطيني علي سليمان، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، إضافة إلى المخرج ليفان كوجواشفيلي من جورجيا.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حتى 10 ديسمبر الجاري، حيث تتضمن عرض الأفلام وندوات وحوارات مع نجوم ومخرجين عالميين وعرب.