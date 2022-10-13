المهرجان المغاربي للفيلم في وجدة.. "جنية" الجزائري ينال الجائزة الكبرى وتونس تقطف جائزتين

أعلنت لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم في مدينة وجدة المغربية، عن قائمة الجوائز الممنوحة للأفلام الفائزة في مسابقة الدورة الحادية عشرة للمهرجان، حيث حصدت تونس جائزتين، فيما ذهبت الجائزة الكبرى للفيلم الروائي الطويل الجزائري "جنية".

وحصل الفيلم الروائي الطويل التونسي ''معز.. الطريق الأسود'' للمخرج محمد علي النهدي، على جائزة أفضل إخراج، وتوّج كذلك الفيلم التونسي "لنتريت" بجائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام القصيرة، فيما نال الفيلم القصير "رماد" تنويهًا من لجنة التحكيم.

وحصلت الأفلام التونسية على هذه التتويجات خلال مشاركتها في المسابقة الرسمية لمهرجان وجدة المغربي في دورته الحادية عشرة المنتظمة تحت شعار "الصورة والخيال في السينما"، وشارك فيها 19 فيلمًا ضمن مسابقتين للفيلمين الطويل والقصير.

وكان فيلم "معز.. الطريق الأسود" ممثلًا للسينما التونسية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وشارك فيلما "لنتريت"، و"رماد" في مسابقة الأفلام القصيرة.

وتوّج الفيلم الجزائري "جنية" للمخرج عبد الكريم بهلول بالجائزة الكبرى للمهرجان، فيما حصل الفيلم المغربي "الطابع" للمخرج رشيد الوالي على جائزة السيناريو.

ويروي فيلم"معز.. الطريق الأسود" الذي أخرجه محمد علي النهدي، ما يسميها قصة "صناعة الإرهاب" في تونس وما خلفته خلال العشرية الأخيرة من خراب.

ويمثل "معز.. الطريق الأسود" أول تجربة إخراجية لمحمد علي النهدي في مجال الأفلام الروائية الطويلة، بعد أن أخرج سابقًا 4 أفلام قصيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول ما يمكن تسميته بـ "التزاوج" بين التطرف الديني والجريمة، الذي عرفته تونس بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، من خلال قصة شاب تونسي اسمه "معز" عُرف بأعمال النشل والسرقة، ويتقاطع طريقه مع متشدّد ديني ليصبح ناشطًا ضمن مجموعة مسلحة تقوم بأعمال قتل مروّعة، من أبرزها الحادثة الإرهابية لمتحف باردو، شمال العاصمة تونس، يوم الـ18 من مارس/ آذار 2015.

وعرفت هذه الدورة، مشاركة 19 فيلمًا ( 7 أفلام طويلة و12 فيلمًا قصيرًا)، مثلت كلًا من: المغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، والسنغال.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة السينمائية، ورشًا فنية وندوات، ولقاءات فكرية، إلى جانب عرض أفلام أخرى خارج المسابقة الرسمية، فضلًا عن تكريم بعض الوجوه الفنية البارزة.