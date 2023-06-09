الفنان الكويتي حسين المنصور إلى الخارج بعد أزمة صحية

توجه الفنان الكويتي حسين المنصور يرافقه شقيقه الفنان محمد المنصور إلى الخارج في رحلة علاجية، بعد أعراض صحية لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وقال الصحفي نايف الشمري في مقطع فيديو بثه عبر حساباته، إن الفنان حسين عانى من آلام في الأذن الوسطى، وبعد فحوص طبية، اضطر إلى السفر إلى الخارج طلبا، وقد رافقه شقيقه محمد.

ولم يكشف الصحفي عن تفاصيل الفحوص الطبية التي دفعت الفنانين الكويتيين إلى السفر في رحلة علاج.

يذكر أن الفنانينِ حسين ومحمد المنصور شاركا في رمضان هذا العام من خلال مسلسل "عزيز الروح"، الذي تطرق إلى مجموعة حكايات واقعية تعالج بعض القضايا الاجتماعية المهمة، وتقدمها في قوالب درامية وكوميدية خفيفة.