فريد الديب يغادر المستشفى

غادر المحامي المصري البارز فريد الديب، مساء الإثنين، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعدما ظل في العناية المركزة لعدة أيام نتيجة تدهور حالته بسبب مرضه بسرطان الدم.



ونشر أشرف نبيل، مدير مكتب فريد الديب السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، صورة المحامي البارز وعلق عليها كاشفاً تطورات حالته الصحية.



وكتب “نبيل”: “تحسن حالة الأستاذ الكبير فريد الديب وخروجه من المستشفى بفضل الله”.



وكان فريد الديب نقل يوم 25 سبتمبر الماضي، للمرة الثانية خلال 10 أيام فقط للمستشفى بعدما تعرض لمضاعفات صحية تطلبت ذلك.



يشار إلى أن فريد الديب أعلن، في وقت سابق، أن حالته الصحية أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.



وقال الديب، حينها خلال الدفاع عن حسن راتب: "شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عاما، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي".



وفريد الديب أشهر المحامين في مصر، ولد في 23 أكتوبر عام 1943، بمنزل جده لأبيه في القلعة بالعاصمة القاهرة، وبدأ مسيرته القانونية التي استمرت 60 عاما بدراسة القانون في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، وتخرج في مايو عام 1963.



وبعد إعلان “الديب” اعتزاله الترافع في القضايا ظل يكتب مذكرات الطعن، وكانت آخرها مذكرة الطعن الذي تقدم بها يوم السبت 4 سبتمبر الماضي،على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعة المنصورة، وهي القضية التي هزت الشارع المصري خلال الفترة الماضية.