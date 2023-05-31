آل باتشينو ينتظر مولودا من حبيبته الكويتية نور الفلاح

ينتظر الممثل الشهير آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، طفلا من حبيبته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، التي تبلغ من العمر 29 عاما، وفقا لما ذكر موقع "TMZ " الأمريكي المختص بأخبار المشاهير.

وحسب الموقع فإن "شرارة الحب اشتعلت بين آل باتشينو والفلاح التي تصغره بـ53 عاما مع بداية انتشار وباء كورونا 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم 2022".

ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج؛ إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ3 أطفال من علاقات سابقة.