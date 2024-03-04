مغنية باكستانية تنهال بالضرب على مذيع برنامج مباشر (فيديو)

فقدت المغنية الباكستانية شازيا منظور أعصابها، وانهالت بالضرب على مقدم البرامج والممثل الكوميدي الشهير شيري نانها في مواجهة ساخنة خلال البرنامج المباشر "الطلب العام" Public Demand.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "إيكونوميك تايمز"، طرح نانها سؤالا افتراضيا على المغنية حول شهر عسل قال فيه: سآخذك مباشرة إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل بعد زواجنا.. هل تخبريني في أي درجة ترغبين في السفر؟

يبدو أن هذا السؤال استفز"شازيا"، التي توجهت نحو المذيع وانهالت عليه بالضرب والصفع، معربة عن استيائها قائلة: "آخر مرة تصرفت بشكل مشابه، وسمحت لك بتمرير الأمر على أنه مقلب، لكن هذه المرة أنا جادة. هل هذه هي الطريقة التي تخاطب بها النساء؟".

وبعد لحظات، قررت المغنية مغادرة الاستوديو معلنة انسحابها من البرنامج، رافضة استمرار العرض.