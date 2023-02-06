الفنانة المصرية علا غانم تستغيث: أتعرض للعنف والطرد من منزلي

وكان عاصم قنديل، محامي الفنانة علا غانم، قد نفى الأنباء المتداولة حول طلبه شطب الدعوى المقدمة منه ضد زوج علا غانم الثالث بسبب تصالح موكلته مع زوجها، مؤكدًا استمرار الدعوى.

وأقامت علا غانم دعوى للخلع من زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها علا قضية خلع ضد زوجها، ولكنها تنازلت في العام 2018 عن الدعوى للصلح، وسافرت بعدها للإقامة الدائمة في أمريكا.