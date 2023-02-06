الفنانة المصرية علا غانم تستغيث: أتعرض للعنف والطرد من منزلي
استغاثت الفنانة المصرية علا غانم بقرينة رئيس الجمهورية ورئيسة المجلس القومي في مصر، من "تعرضها للتهديد والطرد من منزلها"، على حد قولها.
وقالت غانم، عبر حسابها على "إنستغرام": "استغاثة لحرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".
وكان عاصم قنديل، محامي الفنانة علا غانم، قد نفى الأنباء المتداولة حول طلبه شطب الدعوى المقدمة منه ضد زوج علا غانم الثالث بسبب تصالح موكلته مع زوجها، مؤكدًا استمرار الدعوى.
وأقامت علا غانم دعوى للخلع من زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها علا قضية خلع ضد زوجها، ولكنها تنازلت في العام 2018 عن الدعوى للصلح، وسافرت بعدها للإقامة الدائمة في أمريكا.
وجاء رفع غانم لدعوى الخلع فور عودتها إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني، بعدما تعاقدت أولًا على بطولة مسلسل "توحة"، ثم تعاقدت على المشاركة ببطولة مسلسل "الحاج إكس لانس " أمام الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.