"أفضّل الفن في العتمة".. الفنان اللبناني يوري مرقدي يعلن الاعتزال
أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، اليوم الخميس، اعتزاله الغناء والتمثيل نهائيًا؛ لعدم رضاه عن الوضع الحالي للوسط الفني.
وكتب مرقدي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من سوائل الكلية.. أفضل الفن في العتمة"، وعلق قائلا بالانكليزية "I'M OUT".
ولم يقدم الفنان اللبناني تفاصيل إضافية حول دوافع وأسباب اعتزاله الفن.
ويوري مرقدي هو مطرب وملحن لبناني، ولد في ديسمبر 1969.
درس يوري اﻹخراج في العاصمة البريطانية لندن في عام 1995، وبعد أن أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجددًا، حيث عمل مخرجًا للإعلانات على مدار 8 سنوات، ثم دخل إلى عالم الغناء من خلال أغنيته الشهيرة (عربي أنا) التي أكسبته شهرة كبيرة، والتي صارت الأغنية الرئيسية لأول ألبوماته.
أصدر يوري بعد ذلك ثلاثة ألبومات أخرى، وهي: حبس النساء، بحبك موت، يا قاسية، ثم توقف عن الغناء تمامًا حتى عاد في عام 2011 بأغنيته المنفردة (حدا مش أنا).
أما عن السينما فقد كانت تجربته التمثيلية الوحيدة أمام الفنانة حنان ترك في فيلم "الحياة منتهى اللذة".
وأكد يوري مرقدي قرار اعتزاله الفن نهائيًا في اتصال مع تلفزيون “وان" اللبناني، مشيرًا إلى أن القرار يشمل الابتعاد عن الغناء والتمثيل وكذلك الظهور الإعلامي، رافضًا الخوض في أي تفاصيل حول القرار المفاجئ.
ويوري مرقدي هو مطرب وممثل لبناني من مواليد ديسمبر/ كانون الأول 1969، كانت بداية شهرته بتقديم أغنية "عربي أنا" التي أنتجها بنفسه في بداية الألفية الثانية.
ورغم شهرته التي اكتسبها مع بداية عام 2000، إلا أن مرقدي ظل يطرح أعماله بشكل متباعد، ومن أشهر أغانيه بجانب "عربي أنا"، أغاني: "شفتي وصلتي بيا لفين"، و"بحبك موت"، و"بنات بيروت" التي طرحها عام 2020.
وبالإضافة إلى الغناء، شارك الفنان المعتزل في التمثيل بالدراما التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرح، ولكن بأعمال قليلة جدًا، حيث شارك في السينما من خلال فيلم مصري واحد هو فيلم “ الحياة منتهى اللذة” الذي عرض عام 2003.
أما في التلفزيون، فقد شارك أيضا في المسلسل الرومانسي “مجنون فيكي” الذي عرض عام 2019، كما قدم في المسرح مسرحيات “شيء جديد” عام 2003، و"تريب تيز" عام 2009.