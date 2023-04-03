مشهد "خلع الحجاب" لكاريس بشار في "النار بالنار" يثير الجدل
أثار مشهد اضطرت فيه "مريم"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة كاريس بشار، إلى خلع حجابها في مسلسل "النار بالنار"، جدلا بين متابعين.
وأظهر مشهد تظهر فيه "مريم"، السورية اللاجئة في لبنان، عند مصور لاستخراج جواز سفر لبناني مزور، قيامها بخلع حجابها بعد طلب مصور منها ذلك، بحجة أن صورتها بالحجاب تفضح جنسيتها السورية، وغير مقنعة كلبنانية.
وأشعل المشهد سجالا فيما يتعلق بإهانة "الحجاب" وعدم إبداء ردة فعل كافية عن فكرة التخلي عنه. كما هاجم لبنانيون العمل، مستنكرين إظهار عدم حاجة نسائهم للحجاب في المسلسل.
وهاجمت "سارة" فكرة خلع الحجاب في لبنان: "يعني انتو بينتو انو اللبنانية برفضو الحجاب وبشجعو ع خلعو ومش مبرر ل خلعه من الاساس بالمسلسل من الاول ما تمثل فيه ما تعطي فكرة بين الدول العربية انو في تفرقة واخرى بالدين لو بلد عربية مع اجنبية ممكن بس الدين ع كل البلدان بس عشان ما يصير تفرقه بين الدول".
واتهمت "روان" تعمد طرح فكرة استسهال خلع الحجاب: "هي ببساطة اختارت الطريق السهل، بأقل من دقيقة كانت شايلتو وما ترددت او عذبت حالها وفكرت بحل تاني وكان حجابها بيسوا عندها دمعتين وخلصنا '' يعني عالأقل يورجونا انها رفضت وهالموضوع عندها كبير، ولا لما قلها لا تزعلي انت هيك أحلى .. مسخرة، مشهد مو نضيف ومقصود".
ووافقتها متابعة أخرى: "بهل بساطه خلعت حجابها شو المغزى شو الفكرة اللي بدكو توصلوها للمحجبات الله يثبت علينا العقل والدين ياااارب".
واعترضت متابعة على المشهد: "ليش اللبنانيات ما بلبسو حجاب شو فكرة من موضوع ما فهمت؟؟".
اتهامات بـ"تعديل النص"
بدوره، نفى السيناريست السوري مؤلف مسلسل "النار بالنار" رامي كوسا، علاقته بالمشهد، مؤكدًا أنه "تحوير" من قبل المخرج، وذلك في رد على الانتقادات التي طالت المشهد.
وشدد على أن الحوار في مشهد "خلع الحجاب" المثير للجدل، لا يمت له بصلة، لافتًا إلى أن "هذه الجملة تمت إضافتها دون علمه"، لكنه ألمح إلى موافقة المخرج عليها.
وأكد أن الانتقادات التي طالت العمل، ليس مسؤولًا عنها، على اعتبار أن لا علاقة له بتعديل المشهد، مشككًا في الوقت ذاته بعلم شركة "الصباح" المنتجة للعمل بهذه التعديلات.
يذكر أن مسلسل "النار بالنار" أثار الجدل منذ بداية عرضه، إذ اتهمه متابعون بتأجيج العنصرين بين الشعبين السوري واللبناني.
وكانت الحلقة الخامسة من "النار بالنار" قد شهدت سجالاً عنصريًّا بين شخصيتي عزيز (جورج خباز) ومريم (كاريس بشار) دار حول اللاجئين السوريين في لبنان، والوجود السوري العسكري السابق فيه.
وبينما اعتبر البعض أن ذلك المشهد يؤجج العنصرية بين الشعبين، أثنى عليه آخرون بأنه ينقل حقيقة لا بدّ من نقاشها دراميًّا.