مشهد "خلع الحجاب" لكاريس بشار في "النار بالنار" يثير الجدل

أثار مشهد اضطرت فيه "مريم"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة كاريس بشار، إلى خلع حجابها في مسلسل "النار بالنار"، جدلا بين متابعين.

وأظهر مشهد تظهر فيه "مريم"، السورية اللاجئة في لبنان، عند مصور لاستخراج جواز سفر لبناني مزور، قيامها بخلع حجابها بعد طلب مصور منها ذلك، بحجة أن صورتها بالحجاب تفضح جنسيتها السورية، وغير مقنعة كلبنانية.

وأشعل المشهد سجالا فيما يتعلق بإهانة "الحجاب" وعدم إبداء ردة فعل كافية عن فكرة التخلي عنه. كما هاجم لبنانيون العمل، مستنكرين إظهار عدم حاجة نسائهم للحجاب في المسلسل.