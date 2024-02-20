نانسي عجرم تظهر برفقة مدون إسرائيلي (صور)
ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في عدد من الصور برفقة مدون إسرائيلي يدعى أتيسيك بلاس، الإثنين، ما أثار جدلاً كبيراً حول طبيعة اللقاء ومكانه.
وكتب المدون الإسرائيلي عبر حسابه في إنستغرام معلقاً: "تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حبيبة قلبي".
وأظهرت الفيديوهات نانسي عجرم، وهي تغني بأحد الفنادق ولم يكشف عن المكان الذي التقطت به الصور والفيديوهات.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن نانسي عجرم أحيت حفل زفاف إسرائيلي، منذ أسبوعين، في نيويورك بالولايات المتحدة.
ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية مقطعاً لنانسي عجرم علقت عليه متسائلة: "هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضًا؟".
وقالت: "التقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتسيك بلاس".
وكتب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين معلقاً: "بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا.
وأوضح كوهين أن تلك المعلومات جاءت "وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم روعي كايس عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم".