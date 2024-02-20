نانسي عجرم تظهر برفقة مدون إسرائيلي (صور)

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في عدد من الصور برفقة مدون إسرائيلي يدعى أتيسيك بلاس، الإثنين، ما أثار جدلاً كبيراً حول طبيعة اللقاء ومكانه.

وكتب المدون الإسرائيلي عبر حسابه في إنستغرام معلقاً: "تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حبيبة قلبي".

وأظهرت الفيديوهات نانسي عجرم، وهي تغني بأحد الفنادق ولم يكشف عن المكان الذي التقطت به الصور والفيديوهات.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن نانسي عجرم أحيت حفل زفاف إسرائيلي، منذ أسبوعين، في نيويورك بالولايات المتحدة.