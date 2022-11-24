ما هي العملية الجراحية الكبرى التي أجرتها أنغام؟
أقلقت النجمة المصرية أنغام محبيها، بعد إعلان صفحتها في "تويتر" أنها تعرضت لوعكة صحية طارئة أدخلتها المستشفى، حيث أجرت عملية جراحية كبيرة، تسببت لها بمضاعفات تطلبت حجزها في المستشفى ووضعها تحت المراقبة الطبية.
وفي الساعات الأخيرة، كشفت مصادر محلية أن أنغام أُدخلت إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين لإجراء عملية في الرحم، إلا أنها أصيبت بمضاعفات خطيرة جعلت الأطباء يستأصلون رحمها بالكامل، وأنها أصيبت بشلل في الأمعاء.
وكانت صفحة الفنانة على تويتر قد طلبت الدعاء لها في منشور مطول، قالت فيه: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى".
وأضاف البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن، كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول".
ما هو شلل الأمعاء؟ وكيف يتم علاجه؟
يعد شلل الأمعاء أحد أبرز الأعراض الجانبية لعمليات البطن والحوض، وهو انسداد يمنع الطعام والسوائل من المرور في الأمعاء الدقيقة والغليظة.
وفي حال لم يتم علاج هذا الانسداد الخطير، فإنه قد يؤدي إلى موت أجزاء من الأمعاء، ما يُحدث مشاكل خطيرة في الجسم.
ويقول الأطباء إنه يمكن علاج شلل الأمعاء أو انسدادها من خلال المراقبة الطبية الحثيثة، وبعض الأدوية، واعتماد نظام غذائي خاص.
يذكر أن الفنانة المصرية أنغام كانت قد خضعت في الفترة الأخيرة لعملية جراحية في الكتف، أبعدتها عن العمل لفترة، إلا أنها عادت وأحيت عدة حفلات، قبل أن تضطر مؤخرا لإجراء عملية في الرحم.