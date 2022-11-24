ما هي العملية الجراحية الكبرى التي أجرتها أنغام؟

وفي الساعات الأخيرة، كشفت مصادر محلية أن أنغام أُدخلت إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين لإجراء عملية في الرحم، إلا أنها أصيبت بمضاعفات خطيرة جعلت الأطباء يستأصلون رحمها بالكامل، وأنها أصيبت بشلل في الأمعاء.

وكانت صفحة الفنانة على تويتر قد طلبت الدعاء لها في منشور مطول، قالت فيه: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى".

وأضاف البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن، كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول".