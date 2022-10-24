حسن شاكوش: دفعت "رشوة" للعودة إلى العمل

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش إن أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق طلب منه رشوة من أجل السماح له بالغناء بعد قرار وقفه، مشيرا إلى أنه دفعها بالفعل لكي يعود للعمل.

وأوضح شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة ETC خلال استضافتها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية: "مصطفى كامل أكتر شخص عارف إننا اتظلمنا إزاي من مجلس النقابة السابق، وما كناش بنشتغل غير بالأمر المباشر من بعض أعضاء النقابة من غير ذكر أسماء، كانوا بيقولو هتدفع كذا يا إما مش هتشتغل".

وأضاف شاكوش: "واحد من المجلس السابق طلب مني فلوس علشان أشتغل، وهاني شاكر على دماغي، وممكن هو ما كانش يعرف إيه اللي بيتلعب تحت الترابيزة، وأنا حاسس إنه ما كانش يعرف اللي بيحصله، واحنا ما كناش بنعرف نوصله أيام ما كان نقيب".

وأوضح شاكوش أن مجلس النقابة السابق هو من كان يحرض سعيد الأرتيست على عدم التصالح معه، من أجل أن يظل موقوفا عن العمل.

وأقرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، الأحد، عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مؤدي المهرجانات الشعبية.

وأعلن كامل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومؤدي المهرجانات، مثل حسن شاكوش، وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وأوضح أن أولى البنود هي "عدم غناء أي كلمات خادشة للحياء، والالتزام بتقديم أغانٍ منضبطة للحفاظ على ريادة وصورة مصر أمام العالم، وإلغاء مصطلح مؤدي المهرجانات الشعبية مع تكوين شعبة جديدة تحمل اسم شعبة الأداء الصوتي، على ألا يتم تداول مصطلح المهرجانات الشعبية مرة أخرى".

وأكد كامل أهمية "الالتزام بالغناء دون أي لفظ خادش، والخضوع للمصنفات الفنية، فضلًا عن التعهد بالحفاظ على الذوق العام، والتعهد بالالتزام بما وقعت عليه حتى في حالة السفر للغناء بالخارج، فضلًا عن ضرورة استصدار تصريح من النقابة للموافقة على السفر للخارج".

وبين أن أنواع التصاريح لمطربي المهرجانات الشعبية ستكون إما سنوية أو ربع سنوية، وذلك لمراقبة أداء الشخص.