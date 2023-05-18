عباس النوري: تجربتي مع هشام شربتجي هي الأقل من بين الفنانين

كشف الفنان السوري عباس النوري في حديثه عن رحيل مواطنه المخرج هشام شربتجي، أنه كان أقل الفنانين تعاونًا مع شربتجي، إلا أنه كان "أستاذًا" ترك أثرًا كبيرًا في الوسط الفني السوري.

وقال إن المخرج السوري أسهم باكتشاف عدد كبير من النجوم على كل المستويات سواء ما يتعلق بالتمثيل أو الإخراج، وأكبر علامة تركها هي ابنته المخرجة رشا شربتجي.

ووجَّه عباس النوري رسالة دعم إلى رشا شربتجي، خلال لقاء إعلامي مع "فوشيا"، قائلًا: "رشا شربتجي إنتي كيف ما طلعتي ونزلتي إنتي بعض من هشام شربتجي وإنتي فخورة فيه ووجدانك مرتاح، الله يكبر دايما مساحة وجدانك وتكبر مساحة الرحمة لأبوكي ويطول عمرك ويقويكي وكلياتنا معك".