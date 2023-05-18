عباس النوري: تجربتي مع هشام شربتجي هي الأقل من بين الفنانين
كشف الفنان السوري عباس النوري في حديثه عن رحيل مواطنه المخرج هشام شربتجي، أنه كان أقل الفنانين تعاونًا مع شربتجي، إلا أنه كان "أستاذًا" ترك أثرًا كبيرًا في الوسط الفني السوري.
وقال إن المخرج السوري أسهم باكتشاف عدد كبير من النجوم على كل المستويات سواء ما يتعلق بالتمثيل أو الإخراج، وأكبر علامة تركها هي ابنته المخرجة رشا شربتجي.
ووجَّه عباس النوري رسالة دعم إلى رشا شربتجي، خلال لقاء إعلامي مع "فوشيا"، قائلًا: "رشا شربتجي إنتي كيف ما طلعتي ونزلتي إنتي بعض من هشام شربتجي وإنتي فخورة فيه ووجدانك مرتاح، الله يكبر دايما مساحة وجدانك وتكبر مساحة الرحمة لأبوكي ويطول عمرك ويقويكي وكلياتنا معك".
واعتبر الفنان السوري أن هشام شربتجي "صانع البسمة" و"صانع الدهشة"، ووصفه بأنه كـ"الطفل" كان يراقب الحياة والإنجازات من حوله، ويستفيد من التجارب فيها كالطفل، وحافظ على علاقته مع العالم كطفل يحاول اكتشاف شيء جديد فيه.
وعلق على غياب العديد من الفنانين السوريين في الآونة الأخيرة، بالقول "هاي استفقادات الله"، خاتما حديثه بالقول: "رب العالمين عنده حكمة أكيد بهذا الموضوع، لكل إنسان منية، ولازم نؤمن بأن الموت حق، من أول الحياة وحتى الآن، مهما كان ديننا، الموت حق، هاي مصادفات بكثر الموت، لكن كثير أحداث مرت بسوريا كثر فيها الموت".
وتوفي المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر 75 عامًا، يوم الثلاثاء، إثر تداعيات صحية بعد جلطة دماغية أصيب بها قبل نحو عامين من وفاته.