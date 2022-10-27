وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري عن 89 عاما

وأضافت أنه "سننقل جثمانه إلى بغداد .. سأُعلن لاحقا عن تفاصيل العزاء عندما نصل إلى بغداد".

وولد الفنان الراحل فيصل عبدالله الياسري عام 1933، وعمل في الصحافة عام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان "في الطريق"، كما أصدر رواية "كانت عذراء" عام 1952.

وقبل أن يتوجه الراحل للسينما، حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا، وعمل عام 1958 مخرجًا في تلفزيون بغداد، كما عمل من 1959-1962 مخرجًا في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية سابقا.

وفي أواخر عام 1965، عمل في التلفزيون السوري.

وأخرج فيصل الياسري عددًا من الأفلام التسجيلية، وحوالي عشرة أفلام روائية، منها أفلام: "الرأس" 1976، "النهر" 1977، "القناص" 1979 و "بابل حبيبتي" وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: "دنانير من ذهب"، "اللغة العربية"، "المرايا"، "الدفتر الأزرق".

وساهم الياسري في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي، وكان مديره بين عامي 1994 و 1995.