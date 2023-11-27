زفاف أسطوري لابنة تاجر أمريكي.. كلف أكثر من 50 مليون دولار

ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل زفاف خيالي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، أكدت مصادر أنه كلّف أكثر 50 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تزوَّجت ابنة تاجر سيارات أمريكي معروف تدعى مادلين بروكواي من رجل الأعمال جاكوب لاغرون باحتفالات استمرت على مدار5 أيام في مدينة الأضواء.

وتضمنت الاحتفالات عرضًا لفرقة "مارون 5" الشهيرة، وعشاءً ترحيبيًّا في دار الأوبرا بباريس، وغداءً خاصًّا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وإقامة ليلة واحدة في قصر فرساي التاريخي.