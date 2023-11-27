زفاف أسطوري لابنة تاجر أمريكي.. كلف أكثر من 50 مليون دولار
ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل زفاف خيالي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، أكدت مصادر أنه كلّف أكثر 50 مليون دولار.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تزوَّجت ابنة تاجر سيارات أمريكي معروف تدعى مادلين بروكواي من رجل الأعمال جاكوب لاغرون باحتفالات استمرت على مدار5 أيام في مدينة الأضواء.
وتضمنت الاحتفالات عرضًا لفرقة "مارون 5" الشهيرة، وعشاءً ترحيبيًّا في دار الأوبرا بباريس، وغداءً خاصًّا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وإقامة ليلة واحدة في قصر فرساي التاريخي.
وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا، معاملة كبار الشخصيات طوال الأسبوع، إذ رافقها سائق شخصي، وفريق متخصص للشعر والمكياج، وأزياء من توقيع أهم المصممين العالميين، بالإضافة إلى مجموعة من المصورين المحترفين.
وحرصت العروس على توثيق لحظات زفافها من خلال مشاركتها عبر حسابها في "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ حصلت على مئات آلاف المشاهدات.
وبدأ الاحتفال في متجر "شانيل"، حيث دخلت مادلين مرتدية فستانًا أبيض، وحذاءً أسود مزينًا بالزهور.
وفي اليوم التالي، توجهت مادلين وزوجها إلى قصر فرساي الشهير، إذ حرصا على القيام بجولة خاصة، انتهت بليلة خاصة في فندق Le Grand Contrôle التابع للقصر، والذي تتراوح أسعار ليلة واحدة فيه بين 2400 و 14200 دولار.
وفي ذلك المساء، استضاف العروسان في عشاء على ضوء الشموع أقاربهما في المقر الملكي السابق، وفي اليوم التالي أقاما حفلًا صغيرًا تحت قوس النصر.
وأُقيم حفل عشاء الزفاف الرسمي في دار أوبرا باريس الشهيرة، إذ تم تزيين المبنى بالكامل بمئات الزهور.
ووفقًا لمقطع فيديو شاركته شركة الزهور، استغرق الأمر 25 موظفًا وأسبوعًا كاملاً من الاستعداد لتجهيز دار الأوبرا لحفلة زفاف مادلين وجاكوب.
واصطف عازفو الكمان على الدرج، فيما قدموا الموسيقى الحية فور دخول مادلين وجاكوب، ثم تناول الزوجان وضيوفهما العشاء تحت السقف المطلي الشهير لمارك شاغال في فندق غارنييه.