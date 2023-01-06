إصابة الفنانة اللبنانية أمل حجازي بكسور إثر حادث سير

أعلنت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، تعرضها لحادث سير قوي، أدى إلى دخولها المستشفى وإجراء جراحة في القدم بتركيب شرائح ومسامير طبية، بعد تعرضها لأكثر من كسر، إضافة إلى إصابة في الظهر.

ونشرت أمل حجازي اليوم الجمعة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، صورة من الأشعة التي تثبت إصابتها في القدم، مشيرة إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان عنيفا.