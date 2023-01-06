إصابة الفنانة اللبنانية أمل حجازي بكسور إثر حادث سير
أعلنت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، تعرضها لحادث سير قوي، أدى إلى دخولها المستشفى وإجراء جراحة في القدم بتركيب شرائح ومسامير طبية، بعد تعرضها لأكثر من كسر، إضافة إلى إصابة في الظهر.
ونشرت أمل حجازي اليوم الجمعة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، صورة من الأشعة التي تثبت إصابتها في القدم، مشيرة إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان عنيفا.
وعلقت الفنانة اللبنانية المعتزلة، على الصورة بقولها: “صار معي حادث قوي، الله لطف فيني عندي أكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع أسياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالظهر الحمدلله على كل شيء".
تحدثت “حجازي” عن معاناتها من الآلام بسبب تلك الإصابة بالقول: “يلي حبييت وصلو أنو الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي أكبر نعمة ماننساها ونرجع نتذكرها لما نفقدها إنك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي أكبر نعمة كمان ما ننساها كل ليلة عند النوم”.
وأضافت: “إذا مرض الإنسان وطلبوا منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة إنو يخسر كل ماله مقابل صحته فإذا كنت "فقير" وما بتشكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني”.
واختتمت الفنانة المعتزلة منشورها مطالبة الجمهور بالدعاء لها.
وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي قد أعلنت في سبتمبر/أيلول العام 2017، اعتزالها الغناء والفن بشكل عام، وارتداءها الحجاب عبر منشور على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتجهت للإنشاد الديني.
وكتبت حينها: "أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب.. شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل.. جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور".