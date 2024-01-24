ديكابريو الأبرز.. أهم "الاستبعادات" من ترشيحات الأوسكار 2024

كانت هناك الكثير من الصدمات والمفاجآت بعد أن تم الكشف، اليوم، عن المرشحين لجوائز الأوسكار السنوية بنسختها الـ96.

ويتصدر فيلم "أوبنهايمر" المجموعة بحصوله على 13 ترشيحًا، تتبعه "أشياء سيئة" بـ11 ترشيحًا، بينما حصل "قتلة زهرة القمر" على 10 ترشيحات.

ومن بين المرشحين في فئات التمثيل، حصل 10 نجوم على أول ترشيح لهم على الإطلاق، هم: إيميلي بلانت (أوبنهايمر)، دانييل بروكس (اللون الأرجواني)، ستيرلنج ك. براون (الخيال الأمريكي)، كولمان دومينغو (روستين)، أمريكا فيريرا (باربي)، ليلي جلادستون (قتلة زهرة القمر)، ساندرا هولر (تشريح السقوط)، كيليان ميرفي (أوبنهايمر)، دافين جوي راندولف (القابضون)، وجيفري رايت (الرواية الأمريكية).

بينما كانت هناك بعض الغيابات الملحوظة، إذ تم استبعاد ليوناردو دي كابريو من فئة أفضل ممثل في فيلم (قتلة زهرة القمر)، إذ لعب الممثل البالغ من العمر 49 عامًا دور "إرنست بوركهارت" أمام ليلي جلادستون، التي حصلت على ترشيح لأفضل ممثلة، كما تم تكريم الممثل روبرت دي نيرو في فئة أفضل ممثل مساعد عن الفيلم أيضًا.

وحصل فيلم (اللون الأرجواني) على ترشيح واحد فقط للممثلة المساعدة دانييل بروكس. وهذا يعني استبعاد الفيلم الموسيقي في فئة أفضل فيلم، وكذلك استبعاد أعضاء فريقه التمثيلي فانتازيا بارينو وتاراجي بي هينسون عن جائزة أفضل ممثل.

بينما حصل فيلم (باربي) على عدد من الترشيحات، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، لكن تم استبعاد جريتا جيرويج من فئة أفضل مخرج، على الرغم من حصولها على ترشيح لأفضل سيناريو مقتبس. بالإضافة إلى ذلك، لم تحصل مارجوت روبي على أي ترشيح لدورها الفخري.

وفي السياق ذاته، لم يتلقَ كل من فيلم (سالتبيرن) للمخرج إيميرالد فينيل، و(كلنا غرباء) للمخرج أندرو هاي، و(بريسيلا) للمخرجة صوفيا كوبولا، و(أصل) للمخرجة آفا دوفيرناي، أي ترشيحات. وتم أيضًا استبعاد (ونكا) و(المخلب الحديدي) تمامًا.

ولم يحصل فيلم (مدينة الكويكب) أيضًا على أي ترشيحات، على الرغم من حصول مخرجه ويس أندرسون على جائزة "أفضل فيلم حي قصير" عن فيلمه القصة الرائعة لهنري شوجر.

كما تم استبعاد بينيلوبي كروز، ممثلة فيراري، من فئة أفضل ممثلة مساعدة، وكذلك جوليان مور في شهر مايو في دور مستوحى من ماري كاي ليتورنو. وأيضًا تم استبعاد نجميها ناتالي بورتمان وتشارلز ميلتون من فئات التمثيل على الرغم من الترشيحات العديدة التي سبقت حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ولم يتمكن ويليام دافو من المشاركة في دوره المساعد في فيلم "أشياء سيئة"، على الرغم من أن الممثل مارك روفالو انزلق إلى هذه الفئة، وحصل الفيلم على العديد من التنويهات.

بينما تمكن "باربي" من الحصول على ترشيحين في فئة أفضل أغنية أصلية، إذ لم تصل أغنية "الرقص طوال الليل" لدوا ليبا إلى القائمة، على عكس أغنية بيلي إيليش "ما الذي صنعت من أجله؟"، كما حصلت أغنية مارك رونسون رايان جوسلينج "أنا جاست كين" على التقدير.

وفي الوقت نفسه، تم تجاهل أغنية "طريق إلى الحرية" للمغني ليني كرافيتز، وأيضًا "لا تلتقطني الآن" للمغنية أوليفيا رودريجو من فيلم "ألعاب الجوع: أغنية الطيور المغردة والثعابين".

وحصل فيلم "الدراما حيوات سابقة" على ترشيحات لأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي، لكن النجمة غريتا لي لم تحصل على مكان في جائزة أفضل ممثلة. وأيضًا فيلم جودي بلوم "هل أنت هناك يا إلهي؟ هذا أنا" لم يسجل في فئة أفضل سيناريو مقتبس، ولم يرشح لجائزة أفضل ممثلة مساعدة لراشيل ماك آدامز.

ومن بين الأفلام الوثائقية، تم استبعاد السيمفونية الأمريكية و"لا يزال: فيلم مايكل جيه فوكس" من هذه الفئة، على الرغم من وصول السيمفونية الأمريكية إلى فئة أفضل أغنية أصلية.

ومن المقرر بث حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين، الذي يستضيفه جيمي كيميل، في الـ10 من مارس المقبل على قناة ABC.