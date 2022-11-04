مصدر: شيرين ستكشف تفاصيل أزمتها الأخيرة للملأ في فيديو جديد
كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن التفاصيل المتوقع تضمينها بمقطع الفيديو المنتظر لها، الذي تحدث عنه محاميها ياسر قنطوش.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "شيرين ستخرج للجمهور خلال الساعات المقبلة لتتحدث عن كل ما مرت به سواء قبل دخولها المستشفى أو بعد احتجازها، وحقيقة علاجها من الإدمان، حتى مغادرتها وعودتها إلى منزلها".
وأضاف أن "شيرين ستوجه الشكر خلال الفيديو لكل من ساندها في محنتها سواء من جمهورها أو زملائها في الوسط الفني".
وأوضح المصدر، أن "شيرين ستكشف للجمهور أيضًا السبب فيما وصلت إليه، وستتطرق للحديث عن شقيقها وحقيقة تعرضها للاعتداء والتهديد بسلاح أبيض على يديه، وكذلك الفنان حسام حبيب، وإلى أي مدى وصلت علاقتهما".
وتابع أن "المستشفى الذي كانت تعالج فيه شيرين سيكون له نصيب من حديثها، خاصة بعد احتجازها فيه دون وجه حق، ما دعاها للاستغاثة بمحاميها ليساعدها في العودة إلى منزلها واستكمال العلاج في بيتها، كما ستتحدث عن مثولها أمام النيابة وما قالته في التحقيقات".
وكان ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، قد أعلن أن موكلته غادرت المستشفى، مساء الخميس، مشيرًا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.
ونشر قنطوش صورة لشيرين عبدالوهاب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلّق عليها: "الحمد لله، خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة وتشكر جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات".
وكان المحامي قد أكد في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن شيرين عبدالوهاب مثلت أمام النيابة، وأنه حصل على تسجيل صوتي منها تستغيث مما يحدث معها في المستشفى، لافتًا إلى أنها طلبت نشره للرأي العام لتظهر تعنت إدارة المستشفى معها.
وأشار إلى أنه توجه للنيابة العامة بالتسجيل الصوتي، وسلمه لإثبات واقعة إجبار إدارة المستشفى الفنانة شيرين على التوقيع على العلاج الاختياري، والبقاء داخل المستشفى، رغم عدم حاجتها لذلك بعدما استقرت حالتها الصحية.