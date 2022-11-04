مصدر: شيرين ستكشف تفاصيل أزمتها الأخيرة للملأ في فيديو جديد

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن التفاصيل المتوقع تضمينها بمقطع الفيديو المنتظر لها، الذي تحدث عنه محاميها ياسر قنطوش.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "شيرين ستخرج للجمهور خلال الساعات المقبلة لتتحدث عن كل ما مرت به سواء قبل دخولها المستشفى أو بعد احتجازها، وحقيقة علاجها من الإدمان، حتى مغادرتها وعودتها إلى منزلها".

وأضاف أن "شيرين ستوجه الشكر خلال الفيديو لكل من ساندها في محنتها سواء من جمهورها أو زملائها في الوسط الفني".

وأوضح المصدر، أن "شيرين ستكشف للجمهور أيضًا السبب فيما وصلت إليه، وستتطرق للحديث عن شقيقها وحقيقة تعرضها للاعتداء والتهديد بسلاح أبيض على يديه، وكذلك الفنان حسام حبيب، وإلى أي مدى وصلت علاقتهما".

وتابع أن "المستشفى الذي كانت تعالج فيه شيرين سيكون له نصيب من حديثها، خاصة بعد احتجازها فيه دون وجه حق، ما دعاها للاستغاثة بمحاميها ليساعدها في العودة إلى منزلها واستكمال العلاج في بيتها، كما ستتحدث عن مثولها أمام النيابة وما قالته في التحقيقات".