إحداهما تجاهلت.. نادين الراسي تدعو نجيم وعبدالنور لإنهاء خلافهما

من جهتها، لم ترد نادين نجيم على تغريدة زميلتها الراسي، إلى جانب انسحابها من المحادثة عبر خاصية على تويتر تتيح ذلك؛ ما جعل اسمها يظهر على التغريدة الأصلية للراسي، باللون الأسود بدلاً من الأزرق.

وبدأ الخلاف عندما وجّه الإعلامي اللبناني نيشان سؤالاً لسيرين عبد النور، على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي.

وقال نيشان "لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبد النور ونادين نجيم في عمل درامي واحد"، لتجيب سيرين "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع زمان، وأنا وافقت، بس نادين ما وافقت".

لينفي صادق الصباح هذا الأمر قائلاً "أنا مش متأكد"، لترد عليه عبد النور وتقول "بلا أستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالت لهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".