إحداهما تجاهلت.. نادين الراسي تدعو نجيم وعبدالنور لإنهاء خلافهما
دعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، مواطنتيها الفنانتين نادين نجيم وسيرين عبد النور، إلى "إقفال" الخلاف بينهما بـ"مفتاح المحبة".
وقالت الراسي عبر "تويتر"، الأحد: "العمر قصير والدنيا فانية وما في شي بيحرز! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال الناس عم تعشقكن من خلالها وعم تفرحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالم".
وأضافت "سيرين - نادين، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبة".
واحتفى كثيرون عبر الردود على التغريدة، بمبادرة الراسي للإصلاح بين الفنانتين.
بدورها، ردت عبد النور على التغريدة، بتغريدة أخرى قائلة "الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الأهم هلق والباقي تركيه للأيام".
من جهتها، لم ترد نادين نجيم على تغريدة زميلتها الراسي، إلى جانب انسحابها من المحادثة عبر خاصية على تويتر تتيح ذلك؛ ما جعل اسمها يظهر على التغريدة الأصلية للراسي، باللون الأسود بدلاً من الأزرق.
وبدأ الخلاف عندما وجّه الإعلامي اللبناني نيشان سؤالاً لسيرين عبد النور، على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي.
وقال نيشان "لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبد النور ونادين نجيم في عمل درامي واحد"، لتجيب سيرين "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع زمان، وأنا وافقت، بس نادين ما وافقت".
لينفي صادق الصباح هذا الأمر قائلاً "أنا مش متأكد"، لترد عليه عبد النور وتقول "بلا أستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالت لهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".