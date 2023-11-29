لماذا لم يتحدث هاري وميغان عن "عنصرية القصر" بعد مقابلة أوبرا وينفري؟
صدم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العائة الملكية البريطانية، بعد أن زعما أنهما واجها تعليقات عنصرية ضد طفلهما آرتشي من أعضاء القصر، في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عام 2021.
وادعى الزوجان في المقابلة أن أحد أعضاء العائلة المالكة (دون ذكر اسمه) أعرب عن مخاوف بشأن "لون بشرة" ابنهما الأمير آرتشي عند ولادته.
ومنذ تلك المقابلة، لاحظ محللون في الشؤون الملكية، أن هاري وميغان لم يذكرا موضوع العنصرية مجددًا، لا في العمل الوثائقي الذي قدماه عبر نتفليكس، ولا في كتاب مذكرات الأمير هاري Spare، الذي صدر بداية 2023.
من جانبه، قال محلل الشؤون الملكية أوميد سكوبي في مقابلة مع برنامج Good Morning America إن الملك تشارلز، وراء عدم تطرق هاري وميغان للحديث مجددًا عن حادثة العنصرية.
وأشار أوميد إلى أن الملك تشارلز تحدث مع ميغان ماركل بخصوص مخاوفها، وأبدى قلقه من التصريحات العنصرية التي صدرت على لسان عضوين في القصر، ولهذا السبب حرصت ميغان على عدم ذكر الحادثة مجددًا في الإعلام.
ورفض أوميد الكشف عن اسمي العضوين اللذين وجَّها تعليقات عنصرية لابن هاري وميغان، مؤكدًا أنه يعرفهما جيدًا، إلا أنه لن يستطيع مشاركة اسميهما؛ "لأن قوانين المملكة المتحدة تمنعه".