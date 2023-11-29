لماذا لم يتحدث هاري وميغان عن "عنصرية القصر" بعد مقابلة أوبرا وينفري؟

صدم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، العائة الملكية البريطانية، بعد أن زعما أنهما واجها تعليقات عنصرية ضد طفلهما آرتشي من أعضاء القصر، في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عام 2021.

وادعى الزوجان في المقابلة أن أحد أعضاء العائلة المالكة (دون ذكر اسمه) أعرب عن مخاوف بشأن "لون بشرة" ابنهما الأمير آرتشي عند ولادته.

ومنذ تلك المقابلة، لاحظ محللون في الشؤون الملكية، أن هاري وميغان لم يذكرا موضوع العنصرية مجددًا، لا في العمل الوثائقي الذي قدماه عبر نتفليكس، ولا في كتاب مذكرات الأمير هاري Spare، الذي صدر بداية 2023.