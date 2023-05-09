نهاية مؤثرة لماجد الفلاسي في "وداعية وفاة أم سعيد"
أحدث نبأ وفاة الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي عن عمر 33 عاما، حزنا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي اشتهر بأدائه صوت شخصية "أم سعيد" في مسلسل الكارتون الشعبي "الفريج".
ولم تكشف عائلة الفنان الفلاسي أو أي مصدر مقرب عن سبب وفاة الفنان الشاب، التي جاءت وفاته بعد سنوات من وفاة الشخصية التي أداها "أم سعيد"، وذلك في الحلقة الأخيرة من "الفريج".
ماجد الفلاسي يموت "مرتين"
وفي مفارقة صارخة، توفيت شخصية "أم سعيد" في الحلقة الأخيرة من آخر مواسم مسلسل "الفريج" في مشهد تسبب آنذاك بحزن المتابعين.
وتعرضت "أم سعيد" في الحلقة الأخيرة من آخر حلقات "الفريج"، التي حملت عنوان "وداعية وفاة أم سعيد"، إلى "جلطة قلبية" انتهت بوفاتها، منهية معها مواسم المسلسل، الذي حظي بأعلى نسبة متابعة بين الإماراتيين.
وأدى ماجد الفلاسي صوت شخصية "أم سعيد"، طوال مواسمه الخمسة، ليختتم العمل بإعلان وفاة شخصيته المحبوبة قبل عدة سنوات من الآن.
وما أن تم إعلان وفاة الفنان الإماراتي الشاب حتى عادت إلى الأذهان "وداعية وفاة أم سعيد".