نهاية مؤثرة لماجد الفلاسي في "وداعية وفاة أم سعيد"

ولم تكشف عائلة الفنان الفلاسي أو أي مصدر مقرب عن سبب وفاة الفنان الشاب، التي جاءت وفاته بعد سنوات من وفاة الشخصية التي أداها "أم سعيد"، وذلك في الحلقة الأخيرة من "الفريج".

ماجد الفلاسي يموت "مرتين"

وفي مفارقة صارخة، توفيت شخصية "أم سعيد" في الحلقة الأخيرة من آخر مواسم مسلسل "الفريج" في مشهد تسبب آنذاك بحزن المتابعين.