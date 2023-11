وفاة المذيعة البريطانية أنابيل جايلر

توفيت المذيعة البريطانية الشهيرة "أنابيل جايلر" بعد 4 أشهر فقط من تشخيص إصابتها بورم في المخ، بحسب ما أعلن ابناها.

وقدمت المذيعة الراحلة (64 عامًا) العديد من البرماج التلفزيونية منذ التسعينيات أبرزها Have I got news for you و I’m a celebrity.

ونعى ابنا أنابيل والدتهما بمنشور عبر "إنستغرام"، قالا فيه: "بقلوب مثقلة نعلن لكم وفاة والدتنا الرائعة، التي رحلت أمس بسلام".

وتابعا: "في يوليو الماضي، تم تشخيص إصابة والدتنا بالمرحلة الرابعة من الورم الأرومي الدبقي، وهو ورم خبيث سريع النمو وعدواني للغاية".

وأضافا: "في الأشهر الأربعة التي تلت ذلك، أظهرت والدتنا قوة في محاربة المرض، على الرغم من خضوعها لعملية جراحية في الدماغ وعدد لا يحصى من العلاجات الإشعاعية، وفي أسابيعها الأخيرة، كانت متحمسة لرفع مستوى الوعي بالورم الأرومي الدبقي؛ ما يجسد التزامها مدى الحياة بمساعدة الآخرين".