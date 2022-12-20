وفاة الفنان المصري كمال سليمان

أشهر أعماله

شارك الراحل في العديد من الأعمال البارزة، وخاصة في الدراما المصرية، ومن ضمنها مشاركته في مسلسل جمهورية زفتي، الحرافيش، حدائق الشيطان، فرعون، وغيرها الكثير.

ومن أشهر أدواره في السينما "عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج شريف عرفة.

كما أن له الكثير من الأعمال التي قدم فيها أدوارًا ربما تكون صغيرة ومساعدة لكنها كانت دائمًا مميزة، وفي كل فيلم تتذكر دوره وشخصيته التي قدمها، وقدم أيضاً مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز على مسرح الطليعة وهي "مأساة الحلاج".

وتزوج الفنان الراحل من سيدة تحمل الجنسية الهولندية، وكانت حياته دائمًا ما بين مصر وهولندا، حتى وافته المنية.