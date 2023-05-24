توم هانكس ينفجر غضباً على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي

بدا الفنان العالمي توم هانكس وكأنه يوبخ موظفًا أثناء سيره على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد Asteroid City خلال مهرجان كان السينمائي مساء الثلاثاء.

وظهر الممثل، البالغ من العمر 66 عامًا، محبطًا بشكل غير معهود، عندما قام بوخز الموظف بإصبعه خلال تبادل الحديث الحاد، وذلك بعد وصوله إلى السجادة الحمراء بجانب زوجته ريتا ويلسون.

وشوهدت الممثلة والمنتجة ريتا ويسلون، 66 عامًا أيضًا، والتي تلعب دور البطولة في الفيلم أيضًا، وهي ترفع يدها أمامها وتتحدث إلى الرجل المذكور، وفق صحيفة "ديلي ميل".