"الحب أعمانا".. أغنية جديدة تثير جدلا حول العادات والتقاليد في موريتانيا

أثارت أغنية جديدة للفنان الموريتاني سدوم أحمد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، إذ تباينت آراء النشطاء بين مشيد بهذا العمل الفني، ومن اعتبروه خارجا عن العادات والتقاليد.

وأصدر سدوم أغنيته الجديدة، التي أنتجتها شركة "222" المحلية للإنتاج، بعنوان "الحب أعمانا"، على قناته عبر منصة "يوتيوب".

وتشجع الأغنية على هروب الفتاة مع حبيبها في حال رفض أهلها تزويجها منه، إذ ظهرت في الأغنية فتاة وهي تهرب مع صديقها بعدما رفض ذووها القبول به زوجًا لها.

ويُعرف المجتمع الموريتاني بعادات فريدة في الزواج، توارثتها الأجيال منذ عقود عديدة، ولم يمنع الحفاظ عليها من دخول ممارسات جديدة بسبب تأثيرات الانفتاح على مجتمعات أخرى في المنطقة.