أصالة: "كتير حابة شكلي الجديد" بعد التجميل

وكانت أصالة نصري أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها بملامح شابة وشكل أصغر كثيرًا، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية ردا على سؤال طرحته المذيعة يقول: "أصالة لما بتطلعي في المرايا بتقولي لنفسك إيه؟" لترد أصالة قائلة: "مو معقولة شو حليانة، أنا مهبولة على حالي".

وأضافت: "كتير حابة شكلي الجديد ومبسوطة، وشكلي هو استثماري وله علاقة بشغلي ومكانتي، ما بدي أترك بتاريخي حفلة وشي فيها تعبان، وبدي أطلع بأحلى صورة، مثل ما بشتغل على صوتي وبروفاتي، وبدي لآخر يوم في حياتي شكلي يوازي أملي، وأودع الجمهور وعمري 25".

وواصلت أصالة حديثها ضاحكة: "الناس من حقهم علي أكون بأحلى صورة، وأنا بصلح حالي عشان أحلل الفلوس اللي بيصرفوها علي".

وردا على سؤال هل تزعجها رؤية صورها القديمة، قالت: "طبعا بحب شكلي في الأول ودائما كنت بحب شكلي، بس كان عندي مشاكل نتيجة أخطاء طبية كتيرة، وبدي صورتي تكون بدون أخطاء ما استطعت".

وكانت أصالة خضعت لتغيرات في شكلها منذ أشهر، وأشارت وقتها أنها ستكشف عن تفاصيل ما أجرته في وقت لاحق، وذلك بعد شفائها بشكل تام.

وأبدت ابنة أصالة، شام الذهبي، استغرابها من كم التعليقات والأسئلة حول شكل والدتها، مؤكدة أن أمها إنسانة صريحة للغاية، وأنها لم تخفِ ما فعلته لتبدو أجمل، لكنها ستجد الوقت المناسب للشرح لاحقًا.