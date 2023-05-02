سوسن ميخائيل: إساءتي لفنانة لبنانية "غير صحيح"

نفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل، منشورا راج باسمها، تسخر فيه من فنانة لبنانية (لم يتم الكشف عن هويتها).

وشددت على أنها لم تقم بالإساءة إلى أي فنانة لبنانية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلا عن موقع "فوشيا"، أكدت ميخائيل أنها فوجئت بانتشار منشور منسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسيء إلى شخص فنانة لبنانية، ويسخر منها.