سوسن ميخائيل: إساءتي لفنانة لبنانية "غير صحيح"
نفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل، منشورا راج باسمها، تسخر فيه من فنانة لبنانية (لم يتم الكشف عن هويتها).
وشددت على أنها لم تقم بالإساءة إلى أي فنانة لبنانية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلا عن موقع "فوشيا"، أكدت ميخائيل أنها فوجئت بانتشار منشور منسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسيء إلى شخص فنانة لبنانية، ويسخر منها.
وقالت الفنانة السورية إن الكلام المنسوب باسمها لا صحة له، وإن من نشره باسمها يريد "الاصطياد في المياه العكرة"، على حد وصفها.
وكشفت سوسن ميخائيل أنها تتواجد حاليا في تركيا لتصوير مسلسل مشترك سوري لبناني يحمل اسم "الخائن"، حيث بدأ التصوير قبل نحو 5 أشهر، وما زالت مستمرة حتى الآن.
واعتبرت الفنانة السورية أن الدراما المشتركة ناجحة.