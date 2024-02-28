وفاة والدة فادي إبراهيم.. هل ماتت حزنا على ابنها؟

في خبر صادم، توفيت والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد يومين فقط من رحيل ابنها، فقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها فارقت الحياة حزنا على خسارة نجلها.

من جانبه، قال نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، لـ"إرم نيوز"، إن المعلومات التي تبادلها البعض غير دقيقة، فوالدة فادي إبراهيم توفيت عن 93 عاما منذ ساعة تقريبا، لكنها لم تكن على علم بوفاة ابنها، لأنها تعاني من مرض "الزهايمر".

وكان فادي إبراهيم قد توفي يوم الاثنين، عن 67 عاما، بعد أن عانى في الفترة الأخيرة من مضاعفات خطيرة لمرض السكري، التي أدت في النهاية لإصابته بفشل كلوي ونزيف في الدماغ.

وأقيم أمس عزاء الفنان الراحل بحضور عدد كبير من زملائه الفنانين في لبنان، الذين عبّروا عن حزنهم الشديد لرحيله، مثنين على أخلاقه وكرمه وأسلوبه الراقي في التعامل مع الجميع.

ولد فادي إبراهيم لأب لبناني وأم استرالية، وتزوج من خارج الوسط الفني، وله ابنان، هما ستيفاني وعمر.

ونال إبراهيم شهرة واسعة بعد مشاركته في عدد لا يحصى من الأعمال الدرامية والمسرحية اللبنانية والعربية، أبرزها "العاصفة تهب مرتين" و "أسمهان" و "البوابة الثانية".