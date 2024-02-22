كورال غاردينيا.. للمرة الأولى من دون مؤسِّسَته

منذ تأسيسه في فبراير 2016 حظي كورال غاردينيا النسائي بشعبية واسعة في سوريا وفي بعض الأقطار العربية، نظراً لخصوصيته في تقديم أغانٍ لها ارتباطاتها بالقضايا الإنسانية وإحياء مؤلفات من الزمن الجميل وفق دراما صوتية، مع تحقيق تآلف جميل بين السمعي والبصري في جميع حفلاتهم.

وبعد ثمانية سنوات على إنطلاق هذا الكورال، أقام الأمسية الأولى له بعيداً عن مؤسسته مغنية الأوبرا والمايسترو غادة حرب؛ وذلك بسبب سفرها إلى كندا، ما شكَّل صعوبةً في استمرار العمل على النهج الفكري ذاته، لكن إيمان أعضاء الكورال المؤلف من عشرين مغنية وبعض العازفين جعلهم يتألقون في دار الأوبرا السورية في حفلهم الذي حمل عنوان "Oldies بالعربي".