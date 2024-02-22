كورال غاردينيا.. للمرة الأولى من دون مؤسِّسَته

كورال غاردينيا.. للمرة الأولى من دون مؤسِّسَته
منذ تأسيسه في فبراير 2016 حظي كورال غاردينيا النسائي بشعبية واسعة في سوريا وفي بعض الأقطار العربية، نظراً لخصوصيته في تقديم أغانٍ لها ارتباطاتها بالقضايا الإنسانية وإحياء مؤلفات من الزمن الجميل وفق دراما صوتية، مع تحقيق تآلف جميل بين السمعي والبصري في جميع حفلاتهم.
وبعد ثمانية سنوات على إنطلاق هذا الكورال، أقام الأمسية الأولى له بعيداً عن مؤسسته مغنية الأوبرا والمايسترو غادة حرب؛ وذلك بسبب سفرها إلى كندا، ما شكَّل صعوبةً في استمرار العمل على النهج الفكري ذاته، لكن إيمان أعضاء الكورال المؤلف من عشرين مغنية وبعض العازفين جعلهم يتألقون في دار الأوبرا السورية في حفلهم الذي حمل عنوان "Oldies بالعربي".
وأوضحت المديرة الفنية لكورال غاردينيا "سفانة بقلة" أن غياب الأم الروحية لهذا التجمع الغنائي كان مُقلِقاً، لكن جهود أعضاء الكورال المضاعفة جعلت من الأمسية المهداة إلى "غادة حرب" بمثابة إثبات على القدرة في متابعة أهدف الكورال في نشر رسالة السلام والحب والجمال.
واحتفى الكورال في حفله باثنتي عشرة أغنية تعود معظمها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي: "لما طلّ من الشباك، وآه يا تمارى، والليلة يا سمرا، وعازز علي النوم، وحبيتك وبحبك، وكنا أنا وأنتي نتمشى عالطرقات، وخطرنا على بالك، وصادني في غرامه، وتقول أهواك، وعن جد بقلك عن جد، وحبيبة يا حبيبة، واسمع قلبي وشوف دقاتو".
وجاءت جميع تلك الأغنيات بتوزيع صوتي جديد قامت به كل من سفانة بقلة، وياسمين محمد، وهبة فاهمة، وراما نصري، محاولين تقديم رؤية مميزة لأصوات الكورال المنتمية إلى السوبرانو الأول، والسوبرانو الثاني، والآلتو، إلى جانب توزيع موسيقي لآلات البيانو، والساكسوفون، والدرامز، والغيتار الكهربائي، والغيتار بيس.
وتفاعل جمهور صالة الدراما في الأوبرا السورية مع أغنيات موغلة في الوجدان لمطربين من أمثال "ملحم بركات، ومحمد منير، ونبيل شعيل، وماجدة الرومي، وفاديا طنب الحاج، وطوني حنا، وعازار حبيب، وحميد الشاعري"، وجاءت بأصوات الكورال مفعمة بالجَمال والحساسية الجديدة.
يذكر أن كورال غاردينيا أقام منذ تأسيسه الكثير من الحفلات في دمشق وغالبية المحافظات السورية، إلى جانب عدة حفلات مع اليونيسكو في بيروت، وفي الجامعة اليسوعية، وحفلات بدبي، فضلاً عن مشاركته في مهرجان كورالات الشرق الأوسط، وحصوله على جائزتين منها جائزة أفضل كورال إقليمي، وجائزة أفضل صوت نسائي.