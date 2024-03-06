وفاة المخرج والمسرحي التونسي محمد القلعي

توفي الممثل المسرحي التونسي، محمد القلعي، مساء الاثنين، بعدما قدم الكثير في مجال التمثيل والإخراج في منطقته، من خلال نشاطه المتواصل بالمركب الثقافي أسد بن الفرت ودار الشباب شارع فاس في القيروان.

وأنتج الممثل الراحل العديد من الأعمال في مجال المسرح والإخراج، وأسهم في تأطير العديد من نوادي الفن الرابع في دور الثقافة والشباب في القيروان وسبق أن حصد بضع جوائز.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها الراحل، محمد القلعي، مسرحية "ما خلصناش ما نخلصوش" عام 2019؛ وهي مسرحية اجتماعية تتناول الراهن التونسي بالكثير من الطرافة والسخرية في آن واحد، من خلال موضوع "غلاء المعيشة" وتأثر الطبقة المتوسطة التونسية التي انهارت قدراتها الشرائية في السنوات الأخيرة.