"النقاش" يشارك أصالة الغناء بمهرجان "الموسيقى العربية".. وحلمي بكر مستاء

وحول مشاركة النقاش بالمهرجان، كشفت إدارة مكتب جيهان مرسي، رئيسة مهرجان الموسيقى العربية، أن "المطرب النقاش" ليس ضمن برنامج المهرجان، وأن تقديمه بالحفل سيكون على مسؤولية أصالة الشخصية، وليس على مسؤولية المهرجان.

وأضاف مكتب مديرة المهرجان لـ"إرم نيوز": "أصالة لم تعلم المهرجان بأنها ستقدم أحدًا في حفلها، ولم نعلم بأن النقاش قد جاء إلى الأوبرا وحضر البروفات الخاصة بالحفل".

استياء حلمي بكر

من جانبه قال الموسيقار حلمي بكر عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان لـ"إرم نيوز"، إن قرار مشاركة "النقاش" أحمد سالم في ختام المهرجان، تتحمل مسؤوليته الفنانة أصالة، ولكن لم يكن عليها أن تفعل ذلك.

وأضاف بكر "دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية لهما قواعد خاصة، ولا يسمح لأي شخص بالغناء فيهما، وهذا الحفل ليس تجاريًّا حتى تقدم أصالة خلاله مَن تريد".

وحول إخطار إدارة المهرجان بمشاركة النقاس، أشار الموسيقار المصري إلى أنه يمر بوعكة صحية منذ عقد المؤتمر الصحفي للمهرجان، ولم يعلم بأي تفاصيل منذ ذلك الوقت.

من هو النقاش؟

تصدر "المطرب النقاش" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو يغني في أثناء تنفيذ عمله، فنال صوته العذب إعجاب كثيرين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى عدد من الفنانين الذين أعربوا عن إعجابهم بموهبة الشاب الغنائية، وبفخامة صوته التي تفوقت على العديد من المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية.

ومن الفنانين الذين قدموا الدعم للنقاش، الفنان رامي جمال، إذ أعلن عن توليه إنتاج أغنية له، قائلًا "أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري أنا عاوز أغني معك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك القبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم".