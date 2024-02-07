رغم الجدل.. كيف فرض "الراب" نفسه على الساحة الغنائية بالمغرب؟

استطاع فن "الراب" أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا وسط الألوان الموسيقية المتنوعة بالمغرب بفضل جيل من المبدعين الشباب، وذلك رغم الانتقادات التي تطال بعض فناني هذا النمط الموسيقي المليء بالصخب.

وبعدما كان يُنظر إليه نظرة دونية، ويوصف بـ"الدخيل" خلال أواخر التسعينيات، أصبح فن "الراب" المغربي في زمننا هذا يحقق نجاحًا باهرًا ويجذب الانتباه العالمي من خلال منصات البث.

وبشكل دائم، تحتل أغاني "الراب" صدارة "الترند" في موقع "يوتيوب" بالمغرب؛ ما يطرح التساؤل حول أسباب انتشار هذا الفن خصوصًا بين الجيل الناشئ وجيل الشباب.