نيللي كريم: أحب مناصرة المرأة في الدراما.. وتخوفت من اللهجة الصعيدية في "عملة نادرة"

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم في حوار خاص أجرته مع "إرم نيوز" تفاصيل مشاركتها في الدراما الصعيدية للمرة الأولى، والمخاوف والصعوبات التي واجهتها، مشيرة إلى أن أصعب ما واجهها هو خوفها من اللهجة الصعيدية، إلا أن جهود مصحح اللهجة يسرت هذا، وأصبح الأمر ممتع.

كيف وجدت مشاركتك للمرة الأولى في الدراما الصعيدية؟



تجربة جديدة بالنسبة لي، وكنت متخوفة للغاية، خاصة أن اللهجة الصعيدية صعية، وإتقانها أمر ليس بالهين، لدرجة أنني فكرت في الاعتذار عن المشاركة به، إلا أن الأستاذ جمال العدل وماندو العدل طمأناني وأخبراني أن هناك مصححا للهجة، سيتواجد معها، وسيعلمها اللهجة حتى تتقنها، وبالطبع حدث ذلك، فالأستاذ عبد النبي مصحح اللهجة هو من ذلل تلك الصعاب، حيث عرفني على المجتمع الصعيدي وعاداته وتقاليده، ولولاه لم أكن لأستطيع تقديم هذا العمل.

هل اعتمدتِ على أي مراجع للتعرف على الصعيد؟

لم أعتمد على مراجع، ولكن منذ الصغر وأنا أستمتع دائما بمشاهدة المسلسلات الصعيدية، خاصة التي تبرز تراث الصعيد، هذا المجتمع المليء بالجمال، واللي ما رحش الصعيد ما شافش مصر، وعندما أذهب إلى الصعيد أنبهر بجمال الطبيعة، وطيبة أهلنا هناك، والمجتمع هناك مليء بالقصص والحكايات التي تصلح لتقديم آلاف الأعمال الفنية".

شخصيتك في "نادرة" تتقاطع مع شخصيتك في "فاتن أمل حربي" فكيف وجدت ذلك؟



أحب مناصرة القضايا التي تهم المرأة، والوقوف إلى جانبها للحصول على حقوقها، وتغيير الموروثات والعادات والتقاليد التي تحتقرها، وتسلب من حقوقها، وأي عمل يسير في هذا النهج أوافق على المشاركة به بكل سرور.

لاحظنا تعاونك المستمر مع "العدل جروب" لماذا هذا الاختيار؟



المنتج جمال العدل أعتبره أخي وصديقي، وهو منتج واع، قادر على توفير كل سبل النجاح الذي يتطلبه أي عمل، فضلا عن أنني أشاوره في كل شيء يخص العمل، فحينما أكون بمفردي أشعر بحيرة كبيرة في الاختيار، ولكن مع العدل جروب أجد من يساعدني في اتخاذ القرار، فهم بمثابة أسرتي الثانية.



للمرة الأولى نشهد التعاون بينك وبين الفنان السوري جمال سليمان، فكيف وجدت ذلك؟

أخيرا التقيت بالفنان جمال سليمان وتجمعنا مشاهد قوية وصعبة، وأستمتع بأدائه أمامي، وفي بعض الأحيان أنسى دوري وأشاهد أداءه، فهو فنان كبير لدية خبرة طويلة في الأعمال الصعيدية، إضافة إلى الفنان كمال أبو رية الذي يملك خبرة في اللغة الصعيدية، وأنا أتعلم منهم.

في الختام، ما هي رسالتك لجمهورك؟

كل ما أريد قوله للجمهور أنني سعيت لتقديم عمل يليق بكم، وبذلت مجهود كبير، فإن كان هناك أي تقصير فسامحوني، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجابكم، وكل عام وأنتم بخير.