وفاة الفنان السعودي خالد سامي بعد معاناة مع المرض

توفي الفنان السعودي خالد سامي مساء الجمعة، عن عمر ناهز "60 عاما" بعد معاناة معر المرض.

وأعلن نجل الفنان الراحل تركي، وفاة والده في تغريدة على تويتر قال فيها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي} ‏بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي يارب اربط على قلبي".

وقال ابنه فيصل في تغريدة على "تويتر": "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحيّة".

وأضاف: "والدي كان أيقونة فنيّة، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلًا طيّبًا.. أنا وعائلتي نمرّ بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".

وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.



وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.



يذكر أن الفنان الراحل خالد سامي تعرض لبضع انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج، وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجراء عملية زراعة كبد بمستشفى الحرس الوطني في الرياض.