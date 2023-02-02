بسبب الفقر.. الفنان السوري هاني شاهين: أعيش على الزيت والزعتر و"نسيت الفواكه"

شكا الفنان السوري المعروف هاني شاهين من أوضاعه المادية الصعبة، مؤكدًا أنه يعيش وزوجته على الزيت والزعتر منذ شهر.

وقال شاهين في تصريحات تلفزيونية: "20 يومًا، والله العظيم، عايشين على الزعتر والزيت، والفواكه ما بعرفها من سنة".

وعن أوضاعه الصحية، أكد أنه "يعاني من مشكلة في السمع لا تُحل بسبب نقص تروية في الدماغ والقلب".