ياسر العظمة يعلن عودة برنامجه في رمضان

أعلن الفنان السوري ياسر العظمة، اليوم الثلاثاء، أن برنامجه الذي يبث عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي سيعود مجددا في شهر رمضان.

وكان العظمة قد توقف عن نشر حلقات برنامجه خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن عودته مجددا، عبر "تويتر".

وهنأ الفنان الشهير متابعيه بشهر رمضان المبارك، مضيفا أن لقاءات ستجمعه مع جمهوره في الشهر الكريم.